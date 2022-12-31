Bekçiler kaçan hırsızı minibüsün altında böyle yakaladı 3. Sayfa Haberleri Bekçiler kaçan hırsızı minibüsün altında böyle yakaladı Isparta'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin saklandıkları minibüsün altında yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bekçiler kaçan hırsızı minibüsün altında böyle yakaladı ISPARTA - Isparta'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin saklandıkları minibüsün altında yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Isparta'nın Keçeci Mahallesi'nde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, bekçi ve devriye ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Kovalamaca sonucu E.K ve park halindeki aracın altına saklanarak gizlenmeye çalışan B.Y isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bekçi ve devriye ekiplerinin kovalamaca ve yakalama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Isparta 3. Sayfa Haberler

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