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Bekçiler hırsızı suçüstü yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bekçiler hırsızı suçüstü yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir dükkana giren hırsız, dükkandaki bazı malzemeleri çaldıktan sonra kaçtı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir dükkana giren hırsız, dükkandaki bazı malzemeleri çaldıktan sonra kaçtı. Devriye gezen çarşı ve mahalle bekçilerine yakalanan hırsız, çaldığı malzemelerle birlikte yakayı ele verdi.

Olay, gece saatlerinde Alacamescit Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil dükkanının kilidini kırıp içeri giren K.A., dükkan içinden alkol, kredi kartları, bir miktar döviz, saat ve televizyon çalarak kaçtı. İnönü Bulvarı üzerinde devriye gezen Çarşı ve Mahalle Bekçileri durumundan şüphelenip K.A.'yı mezarlık önünde durdurarak yanında bulunan pazar arabasını aradı. Malzemelerin kime ait olduğunu soran bekçiler, K.A.'nın çelişkili cevaplar vererek malzemeleri çaldığını itiraf etti. K.A. olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, çalıntı malzemeler ise gerekli incelemelerin ardından dükkan sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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