Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bekçiler 1 ayda 37 aranan şahıs ve birçok ruhsatsız tabanca ele geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Bekçiler 1 ayda 37 aranan şahıs ve birçok ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görev alan Çarşı ve Mahalle Bekçileri son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görev alan Çarşı ve Mahalle Bekçileri son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ayrıca şüphelendikleri şahısların yapılan üst aramasında ise 6 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve tüfek ele geçirdi.

Kuşadası Polis Merkez Karakol Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Kuşadası'nda huzuru sağlamaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nın çeşitli mahallelerinde görev alan Çarşı ve Mahalle Bekçileri son 1 ay içerisinde çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheliyi yapılan uygulamalarda kıskıvrak yakaladı. Ayrıca yapılan kaba üst aramasında ise 6 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve tüfek ele geçirildi. Yapılan uygulamalardan memnun kalan Kuşadası halkı, bekçilere kolaylık dileyerek uygulamalardan memnun kaldıklarını dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title