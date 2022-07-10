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Muğla'da iş yeri alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'da iş yeri alev alev yandı Bekçilerin dikkati yangın binaya sıçramadan söndürüldü Muğla'da Menteşe İlçesinde gece saat 03.15 sıralarında çıkan işyeri yangınında kahve işletmesine ait Nargile bölümünü tamamen yandı.

Muğla'da iş yeri alev alev yandı

Bekçilerin dikkati yangın binaya sıçramadan söndürüldü

MUĞLA - Muğla'da Menteşe İlçesinde gece saat 03.15 sıralarında çıkan işyeri yangınında kahve işletmesine ait Nargile bölümünü tamamen yandı.

Menteşe Muslihittin Mahallesi Recai Güreli Caddesi Meydan Sokak üzerinde devriye görevi yürüten bekçiler kahve işletmesinden dumanların çıktığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir acil müdahale ve 3 itfaiye aracı kahve işletmesinin zemin ve çatısının ahşap kaplı olduğu alanda bulunan nargile bölümünden yükselen alevlere müdahale etti. Tescilli ve ahşap binaların bulunduğu bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede devriye görevi yürüten bekçilerin dikkati ile zamanında yapılan ihbar sonrası alevler çevredeki binalara ve iki katlı ahşap kahve işletmesine sıçramadan söndürüldü. Yangında işletmeye ait çok sayına nargile tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış noktası ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler yangının büyük ihtimalle eski olan elektrik aksamından çıktığını tahmin ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - 3. Sayfa

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