Bekçi kulübesinde ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde inşaatın bekçi kulübesinde bir kişi ölü olarak bulundu. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde inşaatın bekçi kulübesinde bir kişi ölü olarak bulundu. Olay, saat 15.00 sıralarında Muradiye Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir inşaatın bekçi kulübesinde hareketsiz halde yatan kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde 67 yaşındaki Halil İbrahim Tezcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise kulübenin etrafında güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli ölüm vakasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bekçi kulübesinde ölü bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.