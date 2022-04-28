Bedeli kadar ceza yediler
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sivas'ta jandarma ekipleri ele geçirilen bin 110 paket kaçak sigara için 22 bin 110 lira idari para cezası kesti.
Sivas'ta jandarma ekipleri ele geçirilen bin 110 paket kaçak sigara için 22 bin 110 lira idari para cezası kesti.
Gölova İlçe Janadarma Komutanlığı tarafından D-100 karayolu Sivas'ın Gölova İlçesi Aşağıtepecik köyü mevkiinde yapılan yol denetimleri sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 7 şahsa ait bin 110 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılarak paket başı 20 lira olmak üzere toplam 22 bin 110 lira idari para cezası kesildi. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa