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Bebekle binilen elektrik bisiklet otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bebekle binilen elektrik bisiklet otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı Alışveriş dönüşü kaza: 1'i bebek 3 yaralı Kocaeli'de alışveriş yaptıktan sonra bebeği ve eşiyle elektrikli bisiklete binerek evine doğru yola çıkan sürücü, otomobille çarpıştı.

Bebekle binilen elektrik bisiklet otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

Alışveriş dönüşü kaza: 1'i bebek 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de alışveriş yaptıktan sonra bebeği ve eşiyle elektrikli bisiklete binerek evine doğru yola çıkan sürücü, otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü, eşi ve bebeği yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile alışveriş yapan yabancı uyruklu H.C., bebeği ve eşi N.C. ile elektrikli bisiklete binerek eve gitmek için yola çıktı. H.C. elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken E.T. yönetimindeki 34 DRE 612 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile H.C., eşi N.C., bebeği ve aldıkları eşyalar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları sedyeye alarak hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

Alışveriş 3. Sayfa Haberler

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