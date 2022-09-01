Ukrayna'dan gelen gemi karaya oturdu 3. Sayfa Haberleri Ukrayna'dan gelen gemi karaya oturdu Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeki gemi Bebek'te karaya oturdu. Ukrayna'dan gelen gemi karaya oturdu İSTANBUL - Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeki gemi Bebek'te karaya oturdu. Gemi trafiği yaşanan olay nedeniyle askıya alındı. Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeki gemi Bebek'te karaya oturdu. Gemi trafiği yaşanan olay nedeniyle askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu'na demirleyen LADY ZEHMA adlı 173 m. boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörlerimiz, KEGM-3,KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi" ifadelerini kullandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Ukrayna Bebek 3. Sayfa Güncel Haberler

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