Bebek'te İş Çıkışı Kavgası: 2 Genç Öldürüldü

Bebek'te meydanda taksiciye küfür eden alkollü bir grupla tartışan 2 genç, bıçaklanarak öldürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde olayın anları ortaya çıktı. 6 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Bebek'te 2 gencin iş çıkışı geldikleri meydanda, taksiciye küfür eden alkollü 6 kişilik bir gruba tepki göstermeleri sonucu çıkan kavgada öldürüldükleri o anların görüntüleri ortaya çıktı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polislerinin Bağcılar'da yakaladığı 6 şüpheliden 3'ünün gençleri, "Rambo bıçağı" diye tabir edilen bıçakla öldürdüğü öğrenildi.

Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde geçtiğimiz Cumartesi dün saat 01.00 sıralarında meydana gelene olayda, sahilde bir teknede çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, mesailerinin bitmesi sonrasında eve gitmek için meydana gelmişlerdi. İki genç, mesai bitimi geldikleri meydanda taksi beklemeye başlamıştı. O esnada meydanda bekleyen taksiciye, 2'si kız 6 kişilik bir grup küfür ve hakaret etmişti. Bunu duyan iki genç ise taksiciyi savunarak gruba tepki göstermişti.

Taksiciyi savunurken bıçaklanmışlardı

Tepki üzerine grup tartıştıkları iki genci çıkan kavgada bıçaklamıştı. Vücutlarına aldığı darbelerle ağır şekilde yaralanan iki genç, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki gencin yolun karşısından kaldırma gelip diğer grupla karşılaştığı ve aralarında bir arbede olduğu görülüyor.

6 kişi grup Bağcılar'da yakalanmıştı

Öte yandan olaydan sonra kaçan 6 şüpheli, Bağcılar'da Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından evinde yakalanmıştı. Gözaltına alınan H.E.A.(17), B.K.(17), M.O.B.(18), G.Ö.(18) ile H.G.A.(18) ve B.E.L.(17) isimli kadınların bulunduğu grup emniyete götürülmüştü.

"Rambo bıçağı"yla öldürülmüşler

Gözaltına alınan gruptan H.E.A., B.K. ve M.O.B.'nın iki genci öldürdüğü tespit edilmişti. Saldırganların ilk ifadelerinde karşılıklı küfürleşme sonrası kavga çıktığını söyledikleri öğrenilmişti. Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam eden 6 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca gençlerin "Rambo Bıçağı" diye tabir edilen bıçakla öldürüldükleri ortaya çıktı. - İSTANBUL