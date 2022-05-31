Bebek sahilinde çıplak şekilde uzanan şahıs gözaltına alındı - Haberler

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Bebek sahilinde çıplak şekilde uzanan şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bebek sahilinde çıplak şekilde uzanan şahıs gözaltına alındı

Beşiktaş Bebek sahilinde çıplak şekilde bankta uzanan şahıs gözaltına alındı.

Beşiktaş Bebek sahilinde çıplak şekilde bankta uzanan şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin, 'kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama' suçlarından 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Beşiktaş Bebek sahilinde çıplak şekilde bankta uzanan şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre savcılık, çıplak şekilde bankta uzanırken görüntüsü sosyal medyada yer alan şahsa yönelik soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla başlatılan incelemede, 'uygunsuz vaziyette' bank üzerinde yatan M.Ç. adlı şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Ç. isimli şahsın, 'kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama' suçlarından 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beşiktaş Bebek 3. Sayfa Haberler

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