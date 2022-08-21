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Bebek arabası hırsızlığı yapan 2 kadın yakalandı

Bebek arabası hırsızlığı yapan 2 kadın yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Erzincan'da iki farklı iş yerinden bebek arabası ve spor ayakkabısı hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 kadın yakalandı.

Erzincan'da iki farklı iş yerinden bebek arabası ve spor ayakkabısı hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 kadın yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince iş yerlerinde gerçekleşen eşya hırsızlıkları için çalınma başlatıldı. İş yerleri içerisinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenerek, görüntülerde tespit edilen 2 şüpheli hakkında yapılan saha çalışması sonucunda hırsızlık konusunu gerçekleştirdikleri belirlenen L.S.(20) ve Z.K.(20) isimli kadın şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlığa konu toplam değeri 10 bin 946 TL olan 2 adet bebek arabası ve üç adet kadın spor ayakkabısı şüphelilerin ikametinde yapılan arama sonucu sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Erzincan 3. Sayfa Haberler

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