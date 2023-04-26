Bebek arabalı yolcuları almayan şoföre tepki

Boğazköy-Bakırköy seferini yapan İETT otobüsünün şoförü, bebek arabalı bir yolcuyu durakta almayınca, otobüste ki bir başka yolcu ile tartışma yaşadı.

Boğazköy-Bakırköy seferini yapan İETT otobüsünün şoförü, bebek arabalı bir yolcuyu durakta almayınca, otobüste ki bir başka yolcu ile tartışma yaşadı. Olay anları yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, "neden bebek arabalı yolcuları almıyorsun? sorusuna şoförün verdiği cevaplar pes dedirtti.

Olay, Boğazköy - Bakırköy seferini yapan bir İETT otobüsünde meydana geldi. Bebek arabalı bir yolcuya otobüs kapılarını açmayan şoföre, otobüsün içinde başka bir yolcu tepki gösterdi. Yolcu, havanın soğuk olduğunu ve bebek arabalı vatandaşın otobüse alınması gerektiğini söylemesi üzerine, şoförün, "Sen avukatı mısın?" seklindeki cevabı yolcuyu daha çok sinirlendirdi. Araç içindeki yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma çıktı. Bebek arabalı yolcuların otobüse alınmasının yasak olduğunu savunan şoför, kim yasakladı sorusuna ise "Nenen" cevabını verdi. Şoförü şikayet edeceğini söyleyen yolcu, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. - İSTANBUL