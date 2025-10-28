Bebeğiyle Kaldırımda Yürüyen Baba ve Korna Çalan Sürücü Arasındaki Tartışma

İstanbul Eyüpsultan'da bebeğiyle kaldırımda yürüyen bir baba, 'korna çalan' sürücüden çocuğunun korkmaması için çalmamasını rica etti. Sürücü, babaya "Git bebeğini evde uyut" diyerek tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği tartışma anları bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki bir sürücü, önündeki araca ısrarla korna çaldı. O esnada kaldırımda bebek arabasındaki uyuyan çocuğuyla yürüyen baba, sürücüyü korkacağını söyleyerek korna çalmaması için uyardı. Sürücü ise, "Git bebeğini evde uyut" diyerek babaya bağırınca taraflar arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma esnasında çevredeki vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Bir vatandaşın, otomobilin açık camından sürücünün üzerine yürüdü. Tartışma sırasında yükselen sesler nedeniyle korkan bebek ağlamaya başlarken, başka vatandaşlar da tartışmaya müdahale etti. Sürücü, tepkilerin ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Korna çalan sürücüyle baba arasında başlayan ve vatandaşların da karıştığı tartışma anları saniye saniye bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL