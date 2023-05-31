Ordu'da 2 günlük bebeğini öldürüp fındık bahçesine gömdüğü iddia edilen kadın adli kontrolle serbest bırakıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 günlük bebeğini öldürüp fındık bahçesine gömdüğü iddiasıyla tutuklanan kadın, adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay, 6 Ekim 2022 tarihinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bebeğin kaybolması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda anne Bilge Ç. gözaltına alındı ve bebeğini evlerinin karşısındaki fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bilge Ç., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 günlük bebeğini öldürüp fındık bahçesine gömdüğü iddiasıyla tutuklanan kadın, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 6 Ekim 2022 tarihinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 Eylül 2022 tarihinde kız çocuk dünyaya getiren Bilge Ç. (27), bebeğin rutin kontrolleri için aile hekimliğinden arandı. Bilge Ç., bu esnada emniyete giderek bebek için kayıp ihbarında bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, bebeği bulamayınca soruşturmayı genişletti. 6 Ekim tarihinde gözaltına alınan anne Bilge Ç., bebeğini evlerinin karşısında bulunan fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Yapılan aramada bebeğe ait ceset bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından olaydan bir gün sonra adliyeye sevk edilen Bilge Ç., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Hakkında 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Bilge Ç., Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Zanlı, delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU