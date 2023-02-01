Bebeğini 4'üncü kattan atan anne adliyeye sevk edildi
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Bebeğini 4'üncü kattan atan anne adliyeye sevk edildi Bahçelievler'de temizlikçi olarak çalıştığı evde, doğum yaptıktan sonra çocuğunu 4'üncü kattan aşağıya atan yabancı uyruklu kadın, adliyeye sevk edildi.
Bebeğini 4'üncü kattan atan anne adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Bahçelievler'de temizlikçi olarak çalıştığı evde, doğum yaptıktan sonra çocuğunu 4'üncü kattan aşağıya atan yabancı uyruklu kadın, adliyeye sevk edildi.
Bahçelievler'de hamile olan ve temizlikçi olan S.B. isimli şüpheli, durumunu ev sahiplerinden saklamıştı. Dün gece sessizce doğum yapan temizlikçi kadın bebeğini bir poşete koyup 4'üncü katın penceresinden aşağı atmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli S.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli S.B., Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.