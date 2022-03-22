Bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı... Aile yaşadıkları o anları anlattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ortaya çıkan aile yaşadıklarını anlattı.

Edinilen bilgiye göre olay dün sabaha karşı Çınartepe Mahallesi Akaryakıt Sokak üzerinde yaşandı. Barut Ailesi'nin yaşadığı evde sabaha karşı sobadan çıkan karbonmonoksit gazı eve yayıldı. Bebeğin ağlamasıyla birlikte ailenin gazdan zehirlendikleri ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan Ahmet Barut (48), eşi Altun Barut (48), oğlu Satılmış Barut eşi Seher Barut (22), 8 aylık bebekleri Poyraz, Nazmiye ve Samet Barut'un tedavileri tamamlandı.

Yaşadıklarını anlatan Baba Ahmet Barut, "Dün gece lavaboya gidiyordum. Çocukta ağlıyordu. Çocuğun ağlamasına kalktım. Bebeğimi alayım diye. Çocuklar bizi uyandırdı. Evin içi sis. Duman komple. Yeryüzü gözükmüyor. Her taraf in gibi. O anda ben tuvalete girerken bayılmışım. Yere atmışım kendimi. Benim hanım bir tarafta bayılmış. Bende kendimi bilmiyorum. Çocuklar geldiler su döktüler bana. Suyu dökünce elimi kaldırdım ben. Kendimi biliyorum dedim ve istifar ettim. Sonra ambulansa aradılar. Sonra ambulanslar geldi buraya 3 4 tane. O akşam zehirlendik yani. Bebeğin ağlamasına kalktım ben. Çocuğu aldım kucağıma çocuk kıp kırmızı oldu. Çocuğa da duman şey yaptı. En kötü olan çocuklar ve bendim. Diğerleri normaldi. Bebeğim durumundan daha haber almadım. Yarı aklım daha bebeğimde. Toplam 7 kişi zehirlendik. Çocuk benim iyi değilim dedi ama o da kötüymüş. İçimizde kötü olan 2 kişiymişiz. Bebeğin ağlaması hayatımızı kurtardı. Çocuk bizi hastaneye gönderdi kendisi de polis arabasıyla hastaneye geldi" dedi.