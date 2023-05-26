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Bebeği karnında ölen kadından acı haber

Bebeği karnında ölen kadından acı haber

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaklaşık birkaç gün önce bebeği karnında ölen 34 yaşındaki kadın, bugün babasının evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaklaşık birkaç gün önce bebeği karnında ölen 34 yaşındaki kadın, bugün babasının evinde ölü bulundu.

Olay, Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık birkaç gün önce bebeği karnında ölen Yeliz A. (34), bugün babasının evinde hareketsiz halde bulundu. Aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gölcük 3. Sayfa Haberler

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