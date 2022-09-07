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Baz istasyonundan güpegündüz 90 bin liralık hırsızlık

3. Sayfa Haberleri

Baz istasyonundan güpegündüz 90 bin liralık hırsızlık

Gaziantep'te güpegündüz baz istasyonlarından 90 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı.

Gaziantep'te güpegündüz baz istasyonlarından 90 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Kimlik tespitleri yapılarak yakalanan şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki kavşaklarda bulunan baz istasyonlarında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde bir kuruma ait baz istasyonundan farklı tarihlerde 90 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen S.K. ve A.K. isimli şahıslar tespit edildi. Kimlik tespitleri yapılan şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden S.K. hakkında adli kontrol kararı verilirken A.K. isimli şüpheli şahıs ise tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Şahinbey 3. Sayfa Haberler

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