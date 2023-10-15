Bayrampaşa'da trafik nedeniyle çıkan kavga kameralara yansıdı

Bayrampaşa'da motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafik nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü, kaskıyla otomobil sürücüsüne saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da sürücülerin kasklı kavgası kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da trafik yüzünden tartışan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü birbirine girdi. Motosiklet sürücüsünün kaskı ile diğer sürücüye vurduğu o anlar kameralara yansıdı.

İddiaya göre Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü tartıştı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü kaskıyla otomobil sürücüsüne vurmaya başladı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.