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Bayrampaşa'da su almak için sıra bekleyen çocuğa yorgun mermi isabet etti: O anlar kamerada

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Bayrampaşa'da su almak için büfede sıra bekleyen bir çocuğun omzuna yorgun mermi isabet etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bayrampaşa'da su almak için sıra bekleyen çocuğa yorgun mermi isabet etti: O anlar kamerada

Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da su almak için büfede sıra bekleyen bir çocuğun omzuna yorgun mermi isabet etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 yaşındaki Çağrı Çağlar su almak için bir büfeye geldi. Çağlar, ardından ücret ödemek için sıra beklemeye başladı. O sırada nerden geldiği bilinmeyen bir mermi ise büfenin brandasını delip Çağlar'ın omzuna isabet etti. Ne yapacağını bilemeyen küçük çocuk, can havliyle abisine doğru koştu. Abisi Mesut Çağlar kardeşini alıp kendi aracıyla yakındaki bir hastaneye götürdü. Çağlar oradan da ambulansla ile başka bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tedavinin ardından Çağrı Çağlar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Öte yandan polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Olayın yaşandığı büfe sahibi Yusuf Gürkan Kanek "Çocuk su almaya geldi, sıra bekliyordu. Bir anda yukarıdan mermi geldi. Biz merminin brandaya vurma sesini duyduk. Çocuğun peşinden parka koştuk ama yakalayamadık. Abisi aldı hastaneye götürdü. Çocuk bağırıp çağırıyordu. Öğrendiğimize göre durumu iyiymiş. Branda yavaşlatmış mermiyi. Mermi brandaya çarpmasaymış sıkıntı olurmuş" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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