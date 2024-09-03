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Bayrampaşa'da Su Almak İçin Sıra Bekleyen Çocuğa Yorgun Mermi İsabet Etti

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Bayrampaşa'da su almak için büfede sıra bekleyen bir çocuğun omzuna yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bayrampaşa'da su almak için büfede sıra bekleyen bir çocuğun omzuna yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Çağrı Çağlar su almak için bir büfeye geldi. Çağlar, ardından ücret ödemek için sıra beklemeye başladı. O sırada nereden geldiği bilinmeyen bir mermi ise büfenin brandasını delip Çağlar'ın omzuna isabet etti. Ne yapacağını bilemeyen küçük çocuk, can havliyle ağabeyine doğru koştu. Ağabeyi Mesut Çağlar kardeşini alıp kendi aracıyla yakındaki bir hastaneye götürdü. Çağlar oradan da ambulansla ile başka bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tedavinin ardından Çağrı Çağlar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Öte yandan polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Olayın yaşandığı büfe sahibi Yusuf Gürkan Kanek, "Çocuk su almaya geldi, sıra bekliyordu. Bir anda yukarıdan mermi geldi. Biz merminin brandaya vurma sesini duyduk. Çocuğun peşinden parka koştuk ama yakalayamadık. Ağabeyi aldı hastaneye götürdü. Çocuk bağırıp çağırıyordu. Öğrendiğimize göre durumu iyiymiş. Branda yavaşlatmış mermiyi. Mermi brandaya çarpmasaymış sıkıntı olurmuş" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Bayrampaşa 3-sayfa Güncel

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