Bayrampaşa'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı
3. Sayfa Haberleri
Bayrampaşa'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Meryem Çap'ın cenazesi defnedildi.
BAYRAMPAŞA'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 34 yaşındaki Meryem Çap son yolculuğuna uğurlandı.
Dün, 22.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'ndeki evlerinde eşi 36 yaşındaki Şehmuz Çap tarafından silahla vurularak öldürülen Meryem Çap son yolculuğuna uğurlandı. Çap'ın cenazesi Bayrampaşa'da bulunan Vatan Caminde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Sultangazi Cebeci Mezarlığında defnedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa