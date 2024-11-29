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Bayrampaşa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Bayrampaşa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
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Bayrampaşa'da bir kişi, minibüs durakları yakınındaki iş yerinden aldığı uzun namlulu silahla havaya ateş açtı. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı, şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bayrampaşa'da bir kişi, minibüs duraklarının bulunduğu iş yerinden aldığı uzun namlulu silahla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, dehşet anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam 18.30'da Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi minibüs duraklarının bulunduğu noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.S. isimli şüpheli, minibüs duraklarının yakınındaki iş yerine girerek içerideki uzun namlulu silahını aldı. Daha sonra kapının önüne çıkan şüpheli, havaya 6-7 el ateş etti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. K.S. gözaltına alırken, şüphelinin iş yerinde sakladığı silaha da el konuldu. Dehşet saçan maganda polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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