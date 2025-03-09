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Bayrampaşa'da Seyir Halindeki Araçta Yangın

Bayrampaşa'da Seyir Halindeki Araçta Yangın
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İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı.

İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki aracın motor kısmında çıkan yangın, vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Göl Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü araçtan inerken, çevredeki vatandaşlar alevlere yangın tüpü ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yanan araçta soğutma çalışması yaptı. Araçta maddi zarara neden olan yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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