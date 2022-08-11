Haber : Son Dakika | Bayrampaşa'da sahte plaka operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Bayrampaşa'da sahte plaka operasyonu

 - Güncelleme:

Son dakika haber: Bayrampaşa'da sahte plaka operasyonu Bayrampaşa'da sahte plaka üretilen depo ve imalathane olarak kullanılan işyerine polis operasyon düzenledi.

Bayrampaşa'da sahte plaka operasyonu

İSTANBUL - Bayrampaşa'da sahte plaka üretilen depo ve imalathane olarak kullanılan işyerine polis operasyon düzenledi. Baskında basım aşamasında olan 30 bin plaka ve basımı yapılan bin adet sahte plaka ele geçirildi.

Eyüpsultan İlçe Güvenlik Terör Büro ve Eyüpsultan İlçe Asayiş ekipleri Bayrampaşa'da şüpheli şahısların sahte plaka basımı yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 3 katlı bir iş merkezinin 3.katındaki imalathane ve depo olarak kullanılan izni ve belgeleri olmayan sahte plaka üretilen adrese baskın düzenledi. Operasyonda harf ve rakam baskı makinası, boyama sürme makinası, mühür aleti, çok sayıda plaka sacı ve filagram, yaklaşık 30 bin basım aşamasında bulunan plaka ve bin adet basılmış sahte plaka ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - 3. Sayfa

Eyüpsultan Bayrampaşa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title