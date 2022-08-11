Son Dakika | Bayrampaşa'da sahte plaka operasyonu

Bayrampaşa'da sahte plaka operasyonu

İSTANBUL - Bayrampaşa'da sahte plaka üretilen depo ve imalathane olarak kullanılan işyerine polis operasyon düzenledi. Baskında basım aşamasında olan 30 bin plaka ve basımı yapılan bin adet sahte plaka ele geçirildi.

Eyüpsultan İlçe Güvenlik Terör Büro ve Eyüpsultan İlçe Asayiş ekipleri Bayrampaşa'da şüpheli şahısların sahte plaka basımı yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 3 katlı bir iş merkezinin 3.katındaki imalathane ve depo olarak kullanılan izni ve belgeleri olmayan sahte plaka üretilen adrese baskın düzenledi. Operasyonda harf ve rakam baskı makinası, boyama sürme makinası, mühür aleti, çok sayıda plaka sacı ve filagram, yaklaşık 30 bin basım aşamasında bulunan plaka ve bin adet basılmış sahte plaka ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.