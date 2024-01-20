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Bayrampaşa'da Sahte Bandrollü Sigara İmalathanesine Operasyon

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Bayrampaşa'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte bandrollü sigara ve kağıdı üretilen imalathane ortaya çıkarıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı ve 900 bin sigara kağıdı ele geçirildi.

Bayrampaşa'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte bandrollü sigara ve kağıdı üretilen imalathaneye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda sahte bandrollü 900 bin sigara kağıdı ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayrampaşa'da bulunan ve merdiven altı olarak tabir edilen bir depoda, sahte bandrollü sigara ve kağıdı üretilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kurmuş oldukları düzenekle sahte bandrollü sigara ürettikleri imalathanenin yerini tespit etti. Söz konusu imalathaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ç., N.K. ve M.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İmalathanede yapılana aramada, 10 sigara kağıdı basma makinası, 2 kağıt kesme makinası, 900 bin basılmış sigara kağıdı ve sigara kağıdı basmada kullanılan çeşitli materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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