Bayrampaşa'da Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Zanlı Gözaltına Alındı

Bayrampaşa'da çevreye gelişi güzel ateş eden bir kişi, olaya müdahale eden polis dahil 4 kişiyi yaraladı. Zanlı gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da çevreye gelişi güzel ateş eden zanlı, olaya müdahale etmek isteyen polis memurun da aralarından bulunduğu 4 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay gece 04.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Çevreye pompalı tüfekle rastgele ateş eden bir şahıs, 3 kişiyi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada zanlının silahından çıkan saçmalar resmi ekip arabasına ve polis memuruna isabet etti. Zanlı, polis ekiplerince silahı ile birlikte gözaltına alındı. Polis memurunun da aralarında bulunduğu 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karakolda ifadesi alınan S.A. (44) isimli şüphelinin 5 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı
