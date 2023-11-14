Bayrampaşa'da Motosikletli Saldırganlar Şahsı Silahla Vurdu

Bayrampaşa'da motosikletli iki saldırgan, takip ettikleri şahsı, yolun karşısına geçmeye çalışırken silahla vurdu. Husumetlileri tarafından vurulan adam hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 13 Kasım Pazartesi günü saat 16.55 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında 2 kişi aralarında husumet bulunan kişiyi takip etmeye başladı. Fırsat kollayan saldırganlar, şahsın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada silahına davrandı. Şüphelilerden biri silahla 3-4 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan adam koşarak caddede bulanan işyerine sığındı. Yaralı adam olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Silahı çıkarttı belinden ve ateş etti"

Olayın görgü tanıklarından olan Hande Keskin, "Motosiklet gelirken karşıdan karşıya geçen bir yaya vardı. Motosikletli iki kişilerdi. Arkada çocuk büyük ihtimalle küçük gözüküyordu çünkü kask olmasına rağmen. Silahı çıkarttı belinden ve ateş etti. Bir tanesi bacağına geldi. İlki de isabet etmiş sanırım zaten. O can havliyle de içeriye kaçtı yaralanan kişi. Hızla uzaklaştılar zaten. Plakaları falan gözüküyordu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL