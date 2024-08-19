Bayrampaşa'da Motosikletli Şahıs İşyerine Ateş Açtı

Bayrampaşa'da motosikletli şüpheli şahıs, bir işyerini hedef alarak 5 el ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Cumartesi akşamı saat 22: 45 sıralarında Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli şüpheli bir şahıs, sokak üzerinde bulunan galeri ofisinin önünde birkaç tur attıktan sonra belinden çıkardığı silahı işyerini doğrultarak 5 el ateş açtı. O sırada işyerinde bulunan dükkan sahibi Hakan Demirağ ve arkadaşları panik halinde saklandılar. İşyeri sahibi Hakan Demirağ, saklandığı yerden polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Motosikletli şüpheli şahıs silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

"Canımıza kastedildi resmen"

İşyeri sahibi Hakan Demirağ olayın ardından, "Cumartesi akşamı arkadaşlarımla içeride oturuyordum. Daha sonra arka sokakta düğün vardı. Ondan dolayı silah sesleri gelmeye başladı. Tabi alışkın olmadığım için düğünde atılmış olabileceğini varsaydım. Sonra baktım bizim dükkanın camları dökülüyor. Arkadaşlarıma hemen eğilin dedim. Bende aynı şekilde eğildim. 1-2 dakika çıkamadık. Hemen kolluk kuvvetlerini aradım eğilerek. Hemen geldiler sağ olsun. Buradaki görgü tanıkları motosikletli birisi geldi, kasklıydı falan dedi. Ben 46 yaşına geldim, bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım. 15 senedir bu mahallede esnafım. 30 senedir de yine Bayrampaşa Otogarı'nda esnafım, bir hasmım yok. Canımıza kastedildi resmen. Tabi kolluk kuvvetleri gereğini yapıyordur. Biran önce bulunmasını istiyorum, hiçbir şekilde de şikayetimi geri çekmeyeceğim. Çok mağduruz, dükkanımıza giremiyoruz. Benim buraya çocuğum ve eşim de geliyordu. Bir an önce yakalanmasını ve neden yapıldığının da öğrenilmesini istiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL