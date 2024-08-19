Üye Girişi
Haberler

Bayrampaşa'da Motosikletli Şahıs İşyerine Ateş Açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da bir motosikletli şahıs, bir işyerini hedef alarak 5 el ateş açtı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bayrampaşa'da motosikletli şüpheli şahıs, bir işyerini hedef alarak 5 el ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Cumartesi akşamı saat 22: 45 sıralarında Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli şüpheli bir şahıs, sokak üzerinde bulunan galeri ofisinin önünde birkaç tur attıktan sonra belinden çıkardığı silahı işyerini doğrultarak 5 el ateş açtı. O sırada işyerinde bulunan dükkan sahibi Hakan Demirağ ve arkadaşları panik halinde saklandılar. İşyeri sahibi Hakan Demirağ, saklandığı yerden polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Motosikletli şüpheli şahıs silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

"Canımıza kastedildi resmen"

İşyeri sahibi Hakan Demirağ olayın ardından, "Cumartesi akşamı arkadaşlarımla içeride oturuyordum. Daha sonra arka sokakta düğün vardı. Ondan dolayı silah sesleri gelmeye başladı. Tabi alışkın olmadığım için düğünde atılmış olabileceğini varsaydım. Sonra baktım bizim dükkanın camları dökülüyor. Arkadaşlarıma hemen eğilin dedim. Bende aynı şekilde eğildim. 1-2 dakika çıkamadık. Hemen kolluk kuvvetlerini aradım eğilerek. Hemen geldiler sağ olsun. Buradaki görgü tanıkları motosikletli birisi geldi, kasklıydı falan dedi. Ben 46 yaşına geldim, bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım. 15 senedir bu mahallede esnafım. 30 senedir de yine Bayrampaşa Otogarı'nda esnafım, bir hasmım yok. Canımıza kastedildi resmen. Tabi kolluk kuvvetleri gereğini yapıyordur. Biran önce bulunmasını istiyorum, hiçbir şekilde de şikayetimi geri çekmeyeceğim. Çok mağduruz, dükkanımıza giremiyoruz. Benim buraya çocuğum ve eşim de geliyordu. Bir an önce yakalanmasını ve neden yapıldığının da öğrenilmesini istiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Bayrampaşa istanbul 3-sayfa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title