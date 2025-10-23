Haberler

Bayrampaşa'da Metruk Binanın Balkonu Araçların Üzerine Düştü

Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir binanın balkonu, park halindeki iki aracın üzerine çöktü. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçlar büyük çapta hasar gördü. Araç sahipleri, herhangi bir uyarı olmadığını belirterek şikayette bulundular.

Bayrampaşa'da yaklaşık 1 yıl önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın 2 balkonu park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda büyük çaplı hasar oluştu.

Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde gece saat 00.00'da meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir bina ve bitişiğindeki bina yaklaşık 1 yıl önce müteahhit tarafından kentsel dönüşüm neticesinde daire sahiplerinden satın alınarak boşaltıldı. Ardından yan binadaki daire sakinlerinden bazıları ikna olmadı ve mahkemeye başvurdu. Dava süreci henüz tamamlanmadığı için binalarda herhangi bir yıkım yapılmadı. Herhangi bir çalışma ve "park edilemez" yazısı olmadığı için vatandaşlar boşaltılan binanın önüne ise araçlarını park etti. Ardından gece yarısı metruk binanın 4 ve 5'inci katındaki balkonlar büyük bir gürültüyle 2 aracın üzerine çöktü. Çökme sonrasında araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Araçlarda ya da yoldan geçen kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen vatandaşlar ne uğradığını şaşırdı. Ardından ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir amaçlı olarak sokağı kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mağdur vatandaşlar ise karakola giderek şikayetçi oldu.

"Herhangi bir park etmeyin yazısı ya da uyarı olmadığı için aracımızı koyduk"

Olayda aracı hasar gören İbrahim Bayraktar, "Dün aracımızı buraya park ettik. Sabah geldiğimizde bu şekilde gördük. Eşim birazdan çocuklarla çıkacaktı, arabaya binip işe gidecekti. Herhangi bir park etmeyin yazısı ya da uyarı olmadığı için biz de aracımızı koyduk. Sabah geldiğimizde bu şekilde gördük. Aracımın şuan kullanılmaz halde olduğunu düşünüyorum. Kasko ile görüşeceğiz, büyük ihtimalle karşılayacağını düşünüyorum. Karşılanmazsa gerekeni yapacağız. Sorumlular kimse şikayetçi olacağız" dedi. - İSTANBUL

