Bayrampaşa'da Kentsel Dönüşüm Alanında Yangın

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Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde boşaltılan bir metruk binada çıkan yangın, bitişiğindeki iki binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve hasar gören binaların görüntüleri havadan çekildi.

Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm amacıyla boşaltılan binada çıkan yangın, yanındaki iki binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, hasar alan binalar havadan görüntülendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir metruk binada çıktı. Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki iki binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kısa sürede söndürülen yangında iki binanın çatı kısımlarında hasar oluştuğu görüldü. Yangının çıktığı bina ve iki binanın son hali dron ile görüntülendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangınla ilgili konuşan bir vatandaş, "Alışverişten geldim eşimle, ona yukarıda duman var derken birden alevlendi patladı. Eşim hemen itfaiyeyi aradı, geldiler. Kimseyi görmedik. Kendiliğinden mi nasıl oldu bilmiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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