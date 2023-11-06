Bayrampaşa'da Kedi Kaçırma Olayı

Bayrampaşa'da 2 hafta önce kaybolan kedisini arayan Ayhan Dilaver, ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde kedinin bir şahıs tarafından kaçırıldığını tespit etti. Görüntüler ile emniyete giden Dilaver, şüpheli şahıstan şikayetçi oldu.

Olay, 22 Ekim sabahı Bayrampaşa Demirkapı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Dilaver'in 5 yıl önce yavruyken sahiplendiği kedisi kayboldu. Kedinin kaybolması üzere bina girişindeki güvenlik kameralarını inceleyen Ayhan Dilaver, kedisinin bir kişi tarafından poşete konularak alındığını gördü. Ayhan Dilaver, cadde üzerinde bulunan dükkanların güvenlik kameralarını da inceledi. Güvenlik kamerasına, kedinin bir şahıs tarafından poşete konulduğu, şüphelinin poşetteki kedi ile yürüdüğü ve ardından yere attığı anlar yansıdı. Görüntüler ile polis merkezine giden Dilaver şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheli şahsı tespit ederek telefonla ulaştı. Ekiplere şehir dışında olduğunu söyleyen şahsın ifade vermeye geleceği öğrenildi.

"Aynı caddede esnaf olan bir şahıs tarafından zorla alınıp götürüldüğünü gördük"

Güvenlik kameralarından kedisini aynı cadde de esnaf olan bir şahıs tarafından kaçırıldığını gören Ayhan Dilaver, "Biz aile apartmanında oturuyoruz. Kedimiz 2018'de yavruyken beslediğimiz hayvanımız. 2 hafta önce olmadığını, eve gelmediğini fark edince apartmanda aradık, bulamadık. Bir şey mi oldu diye güvenlik kameralarına bakalım dedik. Kendi dükkanımızın güvenlik kamerasına baktığımızda 22 Ekim sabah 5'te kapının önünden daha sonradan bildiğimiz ve aynı caddede esnaf olan bir şahıs tarafından zorla alınıp götürüldüğünü gördük" dedi.

"Bizim kimse ile bir problemimiz yok"

Kedisinin çipli olduğunu söyleyen Ayhan Dilaver, kimseyle bir sıkıntı yaşamadığını belirterek, "Hemen karakola müracaat ettik. Kameraya bakınca şahıs buradan aldığı kediyi güvenlik kamerası görüntüsünde ölü gibi kendi dükkanına götürdüğünü daha sonra da dükkanından sokağa attığını gördük. Gerekli şikayetlerimizi de yaptık. Bizim kimse ile bir problemimiz yok. Şahıs ile ne ticaretimiz ne daha önce tanışmışlığımız yok. Araştırdığımızda bize yakın mesafede olan bir esnaf olduğunu öğrendim. Şahsın ifadesi alınmamış, kendisine telefon ile ulaşıldığında şehir dışında olduğunu söylemiş, geleceğini söylemiş. Takibini yapıyoruz. Görüntülerden gördüğüm kadarıyla kedi ölü. Ama ölüsünü de bulamadık. Hiçbir hayvanın başına böyle bir olay gelmesin" şeklinde konuştu.

"Dükkanına götürüyor, dükkanda da kedinin sırtını kırıp sokağa fırlatıyor"

Şahsın kediye şiddet uyguladığını söyleyen Sema Doğru, "İnsan olan kim varsa Bayrampaşa'ya gelsin. Kediyi alıyor, çuvalın içine koyuyor. Dükkanına götürüyor, dükkanda da kedinin sırtını kırıp sokağa fırlatıyor" diye konuştu.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor. - İSTANBUL