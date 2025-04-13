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Bayrampaşa'da Kazaüstü Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

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İstanbul Bayrampaşa'da iki aracın karıştığı kazaya yardım etmek için duran otomobile başka bir araç dalarak 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Bayrampaşa'da 2 aracın karıştığı kaza alanına başka bir araç daldı: 2 ölü, 4 yaralı

Kazaya yardım etmek için durdu, canından oldu

İSTANBUL - Bayrampaşa'da iki aracın karıştığı kazaya yardım etmek için duran bir otomobil ve motosiklete, kazayı fark etmeyen başka bir araç çarptı. Maddi hasarlı ilk kazadan sonra gerçekleşen ikinci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Sağmalcılar O-3 TEM Otobanı Esenler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.I. yönetimindeki Volkswagen marka cip, 34 MTJ 107 plakalı araca çarptı. Kaza yapan araçlara yardım etmek için 34 MTC 254 plakalı Opel marka otomobil ve A.S. yönetimindeki motosiklet kaza alanında durdu. Kazaya karışan taraflar ve yardım etmek için duran kişiler kaza alanındayken 34 KZG 297 plakalı Fiat marka araç, bölgeyi fark etmeyerek kaza alanına daldı. Gerçekleşen ikinci kaza sonrası motosiklet sürücüsü A.S. ve cip sürücüsü F.I. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren sürücü dahil yaralanan 4 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa
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