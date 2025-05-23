Bayrampaşa'da Kanalizasyon Çalışmalarında Göçük: 1 İşçi Toprak Altında Kaldı
İstanbul Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bayrampaşa kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi, toprak altında kaldı. Göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa