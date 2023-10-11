Bayrampaşa'da Kadının Evine Silahlı Saldırı

Bayrampaşa'da bir kadının evinin önünde silahla havaya ateş açılması ve sözlü hakarette bulunulmasına ilişkin iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayrampaşa'da bir kadının evinin önünde silahla havaya ateş açılması ve sözlü hakarette bulunulmasına ilişkin iki şüpheli yakalandı.

Muratpaşa Mahallesi'nde Z.K. isimli kadının oturduğu binanın önüne otomobille gelen şüpheli, araçtan inerek silahla havaya ateş etti. Şüphelinin yanındaki kadın ise Z.K'ye bağırarak hakarette bulundu.

İkili daha sonra araçla bölgeden ayrılırken ihbar üzerine evin önüne gelen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Araştırmada silahla havaya ateş açan şüphelinin A.S, yanındaki kadının da Ö.S. olduğunu tespit eden ekipler, her iki şüpheliyi silahla birlikte yakaladı.

Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenilen olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "tehdit" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.