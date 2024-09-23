Bayrampaşa'da İETT Otobüsü Gelin Dükkanına Girdi: Yaralılar Var

Bayrampaşa'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarında bulunan bir gelin mağazasına girdi. Kazada yolculardan bazıları yaralandı.

Kaza, saat 18.20 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü seferini yapan 36 KE kodlu İETT otobüsünün şoförü yeşil ışıkta gaza basmaya başladı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs, yol kenarında park halindeki 34 BLA 163 plakalı araca çarpıp, kaldırımdaki koruma mantarlarını aşarak dört katlı binanın girişinde bulunan dükkana çarparak durabildi. Kaza sırasında gelinlik dükkanında bulunan vatandaşlar, dükkanın iç kısımlarına ilerleyerek kazadan yara almadan kurtuldu. İETT otobüsü içerisindeki yolculardan bazıları ise hafif yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dükkanda maddi hasar meydana gelirken, otobüs olay yerine gelen çekici vasıtasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazaya tanık olan Sevgi Eker, "Ekmek almaya gidiyordum, buradan araba hızlı bir şekilde daldı. Yoksa buradan aşağı doğru gitse her şeyi paramparça yapacaktı. Olaydan sonra biraz sakinleştim. Çok büyük bir kazadan kurtuldu burası" şeklinde konuştu. - İSTANBUL