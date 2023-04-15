Bayrampaşa'da feci kaza: Araç takla attı o anlar kameraya böyle yansıdı Bayrampaşa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı.

Bayrampaşa'da feci kaza: Araç takla attı o anlar kameraya böyle yansıdı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlardan biri takla atarken, şans eseri yaralanan kimse olmadı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 BB 3159 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucu otomobil takla atarak kapısının üstünde durdu. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Meydana gelen kaza nedeniyle araçlarda maddi hasarın olduğu ve yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kazı anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde otomobil seyir halindeyken, önüne çıkan hafif ticari araç ile çarpışıyor. Çarpışmanın ardından otomobilin takla attığı görülüyor.