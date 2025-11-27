Bayrampaşa'da Eşini ve Kızını Öldüren Sanığa Ağır Ceza

Bayrampaşa'da eşini ve kızını silahla ateş ederek öldüren sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bayrampaşa'da 30 Mayıs 2024'de eşi Nazime Şahin ile kızı Fatmanur Şahin'i silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen sanık Seydi Şahin'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seydi Şahin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Şahin, pişman olduğunu söyledi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Seydi Şahin'i 'eşe karşı kasten öldürme' ve 'altsoya karşı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığı 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, hükmen tutukluluk halinin de devamına karar verdi. - İSTANBUL