Haberler

Bayrampaşa'da Eşini ve Kızını Öldüren Sanığa Ağır Ceza

Güncelleme:
Bayrampaşa'da eşini ve kızını silahla öldüren Seydi Şahin, mahkeme tarafından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığı ruhsatsız silah bulundurmaktan da 1 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Bayrampaşa'da eşini ve kızını silahla ateş ederek öldüren sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bayrampaşa'da 30 Mayıs 2024'de eşi Nazime Şahin ile kızı Fatmanur Şahin'i silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen sanık Seydi Şahin'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seydi Şahin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Şahin, pişman olduğunu söyledi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Seydi Şahin'i 'eşe karşı kasten öldürme' ve 'altsoya karşı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığı 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, hükmen tutukluluk halinin de devamına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
