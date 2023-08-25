Bayrampaşa'da Eşi Silahla Vurarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Bayrampaşa'da eşi Meryem Çap'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Şeyhmus Çap tutuklandı. Şüpheli, mahkemede serbest bırakılmayı talep etti ancak tutuklanmasına karar verildi.

BAYRAMPAŞA'da eşi Meryem Çap'ı (34) silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Şeyhmus Çap (38), 'Eşini kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Olay, 22 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi, Ankara Caddesi'nde meydana gelmişti. Meryem Çap ile tartışan Şeyhmus Çap, eşini silahla vurduktan sonra kaçmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Şeyhmus Çap, Esenler'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şeyhmus Çap, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan Şeyhmus Çap, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, pişman olduğunu belirterek serbest bırakılmayı talep etti. Ancak mahkeme, şüphelinin 'Eşini kasten öldürmek' suçundan tutuklanmasına karar verdi.