Bayrampaşa'da Eşi Silahla Vuran Şüpheli Yakalandı

Bayrampaşa'da 34 yaşındaki eşi Meryem Çap'ı silahla vurarak öldüren Şehmuz Çap polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kartaltepe Mahallesi, Ankara Caddesi'nde Salı günü 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 yaşındaki eşi Meryem Çap ile tartışan Şehmuz Çap eşini silahla vurduktan sonra kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Şehmuz Çap, Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Şehmuz Çap'ın sorgusu devam ediyor.