Bayrampaşa'da Dondurucuda Ceset Bulundu, Katil Zanlısı Gözaltına Alındı

Bayrampaşa'da bir evde dondurucuda cesedi bulunan gencin kimliği belirlendi ve katil zanlısı gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatarak Muhammed Nuh Kasadar'ın son görüştüğü kişinin H.Ö. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, Kasadar ile yaşadığı tartışma sonucunda onu boğarak öldürdüğünü ve cesedini dondurucuya gizlediğini iddia etti. Polis, inceleme sonucunda Kasadar'ın cesedini buldu.