Bayrampaşa'da Dondurucuda Ceset Bulunan Muhammed Nuh Kasadar'ın Katil Zanlısı Tutuklandı

Bayrampaşa'da bir evde dondurucuda bulunan Muhammed Nuh Kasadar'ın katil zanlısı Hakan Ö. tutuklandı. Şüpheli, cinayeti itiraf etti ve cesedi parçalayarak dondurucuya koyduğunu söyledi. Cenaze yarın kaldırılacak.