Bayrampaşa'da Dolandırıcılar Yakalandı

Bayrampaşa'da kendilerini banka görevlisi diye tanıtan dolandırıcılar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan 3 şüphelinin banka kuruluşlarını kullanarak 360 bin lira dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul, Çanakkale, Antalya ve Diyarbakır'da kendilerini telefon ile arayarak banka görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından toplamda 360 bin lira dolandırılan vatandaşlar emniyete giderek şikayette bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği paraların havale edildiği hesapları takibe aldı. Kısa süre içinde kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi. Bayrampaşa'da kaldıkları adrese yapılan operasyonda 3 suç kaydı olan Mustafa Ç., 1 suç kaydı olan Tolga Ç., ve 11 ayrı suç kaydı bulunan Kemal Ç., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.