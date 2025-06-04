Bayrampaşa'da Boşanma Aşamasındaki Kadına Saldırı

Bayrampaşa'da Boşanma Aşamasındaki Kadına Saldırı
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Bayrampaşa'da bir kadın, boşanma aşamasındaki eşinin yakınları tarafından evine düzenlenen taşlı saldırıyla büyük bir korku yaşadı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki eşinin yakınları dehşeti yaşattı

Evi taşlanan kadın yaşadığı panik anları kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir kadın, boşanma aşamasındaki eşinin yakınları tarafından evine düzenlenen saldırı nedeniyle dehşeti yaşadı. Kadının evi taşlanırken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde 27 Mayıs Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, boşanma aşamasındaki eşinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Kadının evi taşlandı. Kadının evini taşlayarak hareket savuran 3 adam zaman zaman eve taş attı. Evde bulunanlar büyük korku yaşarken, adamlardan birinin elindeki bıçağı yanındakine verdiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen 3 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
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