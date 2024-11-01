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Bayrampaşa'da Boşanma Aşamasındaki Damat, Kayınpederi Tarafından Öldürüldü, Sonrasında İntihar Etti

Bayrampaşa'da Boşanma Aşamasındaki Damat, Kayınpederi Tarafından Öldürüldü, Sonrasında İntihar Etti
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Bayrampaşa'da, boşanma aşamasında olan damat Arbin Timur, kayınpederi Ekrem Girgin tarafından vurularak öldürüldü. Girgin, ardından intihar etti. Olayın ardından yakınları olay yerinde büyük bir üzüntü yaşadı.

Bayrampaşa'da gece saatlerinde bir adam, kızıyla boşanma aşamasındaki damadını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa Megacenter Kuru Gıda Hali içerisinde dükkan sahibi olan Ekrem Girgin (50), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur'u (32) konuşmak için gece saatlerinde işletmeye çağırdı. Konuşma sırasında tartışma çıkınca silahını çeken Girgin, damadını vurarak öldürdü. Girgin daha sonra aynı silahı ateşleyerek intihar etti. Olay yerine gelen diğer dükkan sahipleri, işletmenin hala kapalı olması üzerine kapıya vurdu. Kapı açılmayınca içeri giren esnaf, Girgin ile Timur'un cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi duyan yakınları ise, olay yerine koştu. İki adamın ölüm haberiyle yıkılan aile üyeleri gözyaşlarını tutamadı. Cenazeler ise olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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