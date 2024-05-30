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Bayrampaşa'da Baba Cinnet Getirerek Eşini ve Kızını Öldürdü

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Bayrampaşa'da cinnet getirdiği iddia edilen baba, önce eşini daha sonra da kızını silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan babanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bayrampaşa'da cinnet getirdiği iddia edilen baba önce eşini daha sonra da kızını silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan babanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinnet getirdiği iddia edilen baba, ilk önce eşini daha sonra da kızını silahla vurarak öldürdü. Baba ise cinayet sonrası evden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bayrampaşa Baba Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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