Bayrampaşa'da 100 bin lira değerindeki motosikleti böyle çaldılar

Bayrampaşa'da bir evin önünde duran 100 bin TL değerindeki motosiklet, iki hırsız tarafından çalındı.

Bayrampaşa'da bir evin önünde duran 100 bin TL değerindeki motosiklet, iki hırsız tarafından çalındı. Hırsızların motosikleti çalıp olay yerinden uzaklaştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Nisan Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Mostar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın önünde duran piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan motosikleti gözlerine kestiren iki şahıs, aracı ittirerek hareket ettirdi. Hırsızlar motosikleti kaldırımdan yola indirdi.

Şahıslardan biri çaldıkları motosikletin üzerine binerken, suç ortağı ise onu yokuş aşağı olan yolun başına gelene kadar arkadan ittirdi. Motosikleti çalan hırsız, yolun yokuş aşağı olmasından faydalanarak hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, diğeri ise yolun başında kendisini bekleyen beyaz renkli araca binerek kaçtı. Şahısların motosikleti çaldığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikletin sahibinin şikayeti üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL