Bayrampaşa Belediye Binası'nda Yangın Çıktı

Bayrampaşa Belediye Binası'nın arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki belediye binasının ikinci katındaki arşiv bölümünde saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangında 4 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yaparken, binadakiler tahliye edildi. Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar meydana geldi.

Belediyeden açıklama

Yangınla ilgili Bayrampaşa Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamasında, "İstanbul Bayrampaşa Belediyesi hizmet binasında bugün saat 14.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dijital tarayıcıların bulunduğu ikinci katta başlayan yangınla birlikte personel önlem amaçlı binadan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni itfaiyenin kapsamlı çalışmasıyla belirlenecek" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL