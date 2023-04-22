Bayramlaşmada 50 kişinin birbirine girdiği kavga kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur mahallesi'nde gençlerin arasında meydana gelen ve ailelerinde de dahil olduğu kavga anı amatör kameraya yansıdı.

Bayramlaşmada 50 kişinin birbirine girdiği kavga kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur mahallesi'nde gençlerin arasında meydana gelen ve ailelerinde de dahil olduğu kavga anı amatör kameraya yansıdı.

Olay, Huzur mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde meydana geldi. Bayramlaşmaya gelen 2 genç gurup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 20 kişinin tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavgayı gören aileleri de kavgaya dahil olunca ortalık karıştı. Taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdılar. Olay yerine çok sayıda polis, çevik ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan Harun Y.(15), Ergün Y.(44), Sergen Y.(24), Egemen Y.(18), Servet Y.(19), Hasem Y.(35), Serdar U.(33), Mümin U.(16), Nevzat U.ve Ömer U.(31), Ambulansla İnegöl Devlet ve diğer özel hastanelere sevk edildiler.Yaralılar tedavinin ardından taburcu edilirken, karakolda ifadeleri alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.