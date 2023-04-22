Bayramlaşmada 50 kişinin birbirine girdiği kavga, saniye saniye kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde gençlerin arasında meydana gelen ve ailelerinde de dahil olduğu kavga anı amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde gençlerin arasında meydana gelen ve ailelerinde de dahil olduğu kavga anı amatör kameraya yansıdı.

Olay, Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayramlaşmaya gelen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 20 kişinin tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavgayı gören aileleri de kavgaya dahil olunca ortalık karıştı. Taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdılar. Olay yerine çok sayıda polis, çevik ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan Harun Y.(15), Ergün Y.(44), Sergen Y.(24), Egemen Y.(18), Servet Y.(19), Hasem Y.(35), Serdar U.(33), Mümin U.(16), Nevzat U.(35) ve Ömer U.(31), Ambulanslarla İnegöl Devlet ve diğer özel hastanelere sevk edildiler.

Yaralılar tedavinin ardından taburcu edilirken, karakolda ifadeleri alındı.

Öte yandan, kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA